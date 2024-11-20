

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة البيوت الاستثماريـــة القابضــة، عبدالرحمــن الخنــة، أن «البيوت» بالأرقام تقف على أرض صلبة ومستقرة الأركان، وتملك نموذج عمل مستقرا ومتناميا ومستداما، ويتمتع بجودة عالية في مصادر الدخل التي تمكن الشركة من مواجهة الظروف التشغيلية المتغيرة.



وقال الخنة انه بمناسبة انعقاد مؤتمر المحللين الماليين لنتائج «البيوت» عن فترة الربع الثالث من العام الحالي 2024، إن نمو الإيرادات في الربع الثالث لعام 2024 بلغ +3% مقارنة بالربع الثالث لعام 2023 ليصل إلى 19 مليون دينار، فيما سجل نمو الإيرادات من بداية العام حتى الربع الثالث لعام 2024 نسبة +7% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليون دينار.



ونما الربح الإجمالي في الربع الثالث لعام 2024 بنسبة +12.3% مقارنة بالربع الثالث لعام 2023، وارتفع صافي الربح في الربع الثالث لعام 2024 بنسبة +37% مقارنة بالربع الثالث لعام 2023.



وارتفع نمو صافي الربح للربع الثالث لعام 2024 بنسبة +35% مقارنة بالربع الثاني لعام 2024، لتؤكد الشركة بالأرقام أنها في المسار الصحيح. وشدد الخنة على أن مجلس الإدارة يواصل تعزيز بناء كيان تشغيلي قائم على مصادر متنوعة للدخل من أسواق مختلفة.



وعلى صعيد إجمالي الأصول فقد زادت بنسبة 18.1% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمار في مشروع المطلاع، وتأكيدا على نجاح خطط الشركة التنفيذية يمكننا الإشارة إلى تقدم أعمال البناء في مشروع (Beyout Plus) بنسبة 6.98% مقارنة بالجدول المحدد وهو 3.92%.



وعن إجمالي الفرص المتاحة في السوق حتى الربع الثالث 2024 أكد الخنة على المعطيات التالية المؤكدة بالأرقام:



1- نمو قاعدة المشاريع المؤهلة بنسبة 32% على أساس سنوي.



2- زيادة قيمة الصفقات التي فازت بها الشركة بنسبة 7% في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.



3- على صعيد معدل كسب الصفقات عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2024 حققت بيوت نسبة 33%.



4- أما فيما يتعلق بالفرص على أساس جغرافي حتى الربع الثالث من 2024 فقد شهدت الأردن تقدما في الفرص المتاحة لعام 2024.



5- ارتفاع كبير في الفرص المتاحة في قطر ليصل تقريبا إلى 108 أضعاف في الربع الثالث لعام 2024 مقارنة بالربع الثالث لعام 2023.



6- زيادة الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية بنسبة 131% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.



وشدد الخنة على أن المركز المالي للشركة حتى نهاية الأشهر التسعة من 2024 هو انعكاس للنهج الحصيف والمتحفظ في إدارة المخاطر، وقدرة الجهاز التنفيذي على الحفاظ على النمو المستدام من مصادر إيرادات متنوعة مع استمرار التوسع والحصول على عقود جديدة وتعزيز مكانة الشركة في الأسواق التي تتواجد فيها، إضافة إلى تحقيق إنجازات أسرع من المتوقع والمخطط له على أرض الواقع للمشاريع قيد التنفيذ.