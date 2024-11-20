حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» من ظهور علامات محتملة على فقاعة ديون في الولايات المتحدة.



وقالت الوكالة إن الفارق الضيق بين العوائد على السندات، قد يخفي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تواجهها الشركات، ويضغط على قدرتها على تحمل الديون، وأشارت إلى أن هوامش عائد للسندات وصلت إلى مستويات منخفضة على الرغم من تراجع التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة حالة عدم اليقين في المستقبل.



وأوضحت «S&P» أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية قد تشكل «عقبة محتملة» أمام انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.