أفادت تقارير اعلامية سورية، بأن حجم الإيرادات في معبر نصيب الحدودي مع الأردن «تجاوز ألف مليار ليرة منذ بداية العام، مقارنة بنحو 620 مليار ليرة حصيلة الإيرادات في العام 2023» بأكمله.



ونقل موقع جريدة «الوطن»، المقربة من السلطة، عن مصدر في المعبر، أن ذلك يظهر تطور حجم العمل والإيرادات ويعطي مؤشرا إيجابيا إلى حالة تحسن في حركة البضائع والتبادل التجاري الذي يتم عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.



وعن واقع الحركة حاليا، بين المصدر أن متوسط حركة الشحن اليومية مع الأردن يتراوح ما بين 150 و200 شاحنة (دخولا وخروجا)، وأن معظم البضائع التي تخرج من المعبر هي الحمضيات والخضر وبعض الفواكه والمواد المصنعة (غذائية)، كما أن هناك حركة شحن لمادة زيت الزيتون تماشيا مع قرار اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير كميات من زيت الزيتون، موضحا أن معظم الكميات المصدرة تكون بعبوات صغيرة وليس هناك تصدير ضمن الصفائح المتداولة في السوق المحلية بسعة 20 ليترا.



كما بين أن أعمال التأهيل والترميم التي يتم العمل عليها في المعبر مازالت جارية، حيث تم تنفيذ عقد تجاوزت قيمته 13.4 مليار ليرة وملحق للعقد بقيمة وصلت إلى حدود 14.5 مليار ليرة، وحاليا تتم دراسة تصدير عقد جديد لاستكمال أعمال التأهيل والترميم للمباني والخدمات الأساسية، خاصة المتعلقة بالقسم السياحي وخدمات قسم الشحن، مقدرا أن تنفيذ أعمال الترميم والصيانة في المعبر اقتربت من 60% من إجمالي الأعمال المقرر تنفيذها، بما يسمح بعودة كل الخدمات الأساسية والضرورية ورفع جودة هذه الخدمات لما يمثله المعبر من شريان حيوي في التبادل التجاري نحو الأراضي الأردنية والبوابة الأساسية في التبادلات مع الكثير من الدول العربية.