

انتهى موسم الپولندية إيغا شفيونتيك بشكل مخيب، إذ أضافت خروجها وبلادها من الدور نصف النهائي لكأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات في التنس (كأس الاتحاد سابقا) إلى تنازلها عن لقب بطولة «دبليو تي أيه» الختامية بخروجها من الدور الأول.



ورغم فوزها بمباراة الفردي الثانية في وقت متأخر من ليل أمس في ملقة الإسبانية على جازمين باوليني 3-6 و6-4 و6-4 وإدراكها التعادل 1-1 بعدما خسرت مواطنتها ماغدا لينيت مباراة الفردي الأولى أمام لوتشيا برونزيتي 6-4 و7-6 (7-3)، ودعت شفيونتيك وپولندا البطولة من نصف النهائي بعد خسارتها وكاتاريمنا كاوا مباراة الزوجي الحاسمة أمام سارا إيراني وباوليني 5-7 و5-7.



وبذلك تأهلت إيطاليا إلى النهائي للمرة الثانية تواليا على أمل أن تتوج باللقب للمرة الأولى منذ 2013 والخامسة في تاريخها، بعدما سقطت في المتر الأخير العام الماضي على يد كندا.



وخاضت شفيونتيك التي تنازلت الشهر الماضي عن عن صدارة تصنيف رابطة محترفات التنس لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا، كأس بيلي جين كينغ بعد انتهاء مشوارها عند دور المجموعتين لبطولة «دبليو تي أيه» الختامية وتنازلها عن اللقب بحلولها ثالثة خلف التشيكية باربورا كرايتشيكوفا والأميركية كوكو غوف رغم فوزها بمباراتين.



وجاء خروجها من البطولة الختامية بداية الشهر الجاري في أول مشاركة لها منذ انتهاء مشوارها عند الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، على يد الأميركية جيسيكا بيغولا أوائل سبتمبر.



وغابت الفائزة هذا الموسم ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة تواليا، عن دورة بكين الألف نقطة «لأسباب شخصية» ودورة ووهان.