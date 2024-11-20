

القاهرة ـ محمد سامي



قرر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر عودة الفريق اليوم بكامل قوامه إلى التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب انتهاء التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين إلى أنديتهم.



هذا، ويخضع مهاجم الفريق وسام أبو علي اليوم لفحص طبي دقيق لاستبيان مدى قوة الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أظهر التشخيص المبدئي أنها كدمة في منطقة الركبة.



في سياق آخر، احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بوجود اسم الفريق على رأس قائمة الأندية الخمسة المرشحة لأفضل فريق داخل القارة المقدمة من الاتحاد الأفريقي وهي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية، إلى جانب الترجي التونسي وصيف دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي وصيف الكونفدرالية وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، كما تواجد عدة ممثلين للأهلي على رأس ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لنيل جائزة الأفضل على عدة مستويات وذلك في الحفل المقرر في 16 ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب.



ويتنافس السويسري مارسيل المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية مع الإيفواري إيمرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية، والفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية والبلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.



كما تواجد حارس الأهلي الصاعد بقوة مصطفى شوبير ضمن قائمة تضم 5 حراس مرمى للتنافس على جائزة القفاز الذهبي إلى جانب كل من الكاميروني أندريه أونانا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز، الإيفواري يحيى فوفانا حارس أنجيه الفرنسي والنيجيري ستانلي نوابالي.



كما ينافس شوبير أيضا على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء رفقة زميله حسين الشحات ولاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، وكذا البوركيني إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز.



فيما خلت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي من اسم أي لاعب مصري حيث يتنافس عليها كل من سيمون أيدينغرا (كوت ديفوار/ برايتون هوف ألبيون)، سيرهو غيراسي (غينيا/ بوروسيا دورتموند)، أشرف حكيمي (المغرب/ باريس سان جرمان)، أديمولا لوكمان (نيجيريا/ أتالانتا)، رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا/ ماميلودي صن داونز).