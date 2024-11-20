بشراكة إستراتيجية مع «الوطني».. وبرعاية رئيسية من «مؤسسة البترول» ومشاركة مميزة لـ «الداخلية»

«الداخلية» تشارك في الفعالية بحفل الافتتاح مع رفع العلم والفرقة الموسيقية التابعة للوزارة

مريم السويلم: الفكرة تطورت للاحتفاء والفخر بكل ما هو وطني.. عبر تنظيم أنشطة وفعاليات تدعم المشاريع المحلية

جوان العبدالجليل: دعم «الوطني» للفعالية يأتي انطلاقاً من إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية

راكان الفضالة: «مؤسسة البترول» حريصة على دعم المبادرات الوطنية نظراً لمردودها الإيجابي لصالح المجتمع بمختلف فئاته





تنظم شركة تاما بروجكتس، وهي متخصصة في تنظيم وتشغيل المعارض والفعاليات الترفيهية والتسويقية، فعالية «مدينة شجع الوطني»، بتاريخ 19-21 ديسمبر 2024، على امتداد المارينا البحرية في مول الخيران، وذلك بمناسبة استضافة الكويت لبطولة «خليجي زين 26»، بهدف تشجيع منتخب الكويت الوطني والاحتفاء بمختلف قصص النجاح الوطنية الملهمة، ويصاحبها عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.



وفي هذا الصدد، قالت مدير عام شركة تاما بروجكتس مريم عبدالله السويلم: «بدأت الفكرة مع الإعلان عن استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج لهذا العام، رغبة منا في التعبير عن تشجيعنا لمنتخب الكويت الوطني، إلا أن الفكرة تطورت إلى الاحتفاء والفخر بكل ما هو وطني من خلال توليفة من الأنشطة والفعاليات التي تدعم المشاريع المحلية».



وأضافت بالقول: «لعب موقع الفعالية دورا كبيرا في تطوير الفكرة، بما يتفرد به مول الخيران من فرص وإمكانات كبيرة من حيث المساحة والموقع والإقبال الجماهيري، فأصبح بحق وجهة رئيسية في عالم التسوق والترفيه في الكويت».



واختتمت السويلم حديثها قائلة: «أشكر بنك الكويت الوطني على شراكته الاستراتيجية في فعالية مدينة شجع الوطني، كما أشكر شركة البترول الوطنية على رعايتها وإيمانها بالفكرة ودعمها لقصص النجاح الوطنية».



دور توعوي



وفي تصريح لإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية جاء فيه: «تكريسا لدورنا التوعوي في المجتمع نشارك في فعالية مدينة شجع الوطني والمقامة بمناسبة استضافة الكويت لبطولة خليجي زين 26 ونشارك الجماهير احتفالاتها من خلال الأنشطة التالية: حفل الافتتاح مع رفع العلم والفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، وتوفير تجربة الدورية الجديدة للجمهور وزوارق خفر السواحل، وجناح وزارة الداخلية التوعوي».



تعزيز الهوية الوطنية



بدورها، قالت مديرة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل: «يسعدنا أن نكون جزءا من فعالية مدينة شجع الوطني، التي تأتي في إطار التزامنا المستمر بدعم المشاريع الوطنية وتشجيع قصص النجاح المحلية، فهذه الفعالية تعكس قيمنا في بنك الكويت الوطني التي ترتكز على دعم المجتمع وتعزيز روح الوطنية».



وأضافت: «يأتي دعم بنك الكويت الوطني لهذه الفعالية انطلاقا من استراتيجيتنا الراسخة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية وتحتفي بإنجازات الكويت في مختلف المجالات».



وأشارت العبدالجليل إلى أنه من خلال شراكتنا في هذه الفعالية، نطمح إلى خلق تجربة ملهمة للجمهور وإبراز قصص نجاح الشباب الكويتي في أجواء تليق بهذه المناسبة المميزة التي تستضيفها الكويت، كما نتطلع إلى أن تكون هذه الفعالية فرصة للمساهمة في خلق أجواء مميزة تعزز من ارتباطنا جميعا بالوطن ونجاحاته.



دعم المبادرات الوطنية



من جانبه، أكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة البترول الوطنية الكويتية راكان الفضالة حرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على دعم المبادرات الوطنية، لما لها من مردود إيجابي ينعكس لصالح المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه.



وأشار إلى أن مشاركة «البترول الوطنية» في فعالية «مدينة شجع الوطني» تنطلق من إيمان الشركة بدورها وقيمها ومسؤوليتها الاجتماعية، التي تحتم عليها المساهمة في إنجاح مثل هذه الأنشطة، ونوه بهذا الصدد بأهمية أهداف هذه الفعالية، التي تتعلق بتشجيع منتخبنا الوطني في منافسات دورة كأس الخليج التي تستضيفها الكويت، وعلى نطاق أوسع تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة كسلوك دائم يعزز الصحة العامة، فضلا عن رعاية الابتكار والإبداع.



وأعرب الفضالة عن أمله في أن تسهم هذه الفعالية في إبراز العديد من المبادرات وقصص النجاح الملهمة التي تزخر بها بلادنا، وأن يشكل ذلك دافعا لشبابنا للاقتداء بها من خلال الخروج بأفكار ومشاريع إبداعية مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعود بالفائدة على المجتمع وأبنائه.





ماذا تضم «مدينة شجع الوطني»؟



٭ شركات وطنية رائدة



٭ مطاعم ومقاهي



٭ معرض المشاريع الصغيرة



٭ أثاثا خارجيا ومستلزمات الحدائق والبر والكشتات



٭ مسرحا وفعاليات ترفيهية



٭ سينما خارجية



٭ أنشطة أطفال



٭ سوق المزارعين والمنتجات المحلية



٭ أنشطة حرفية



٭ جناح العرض التاريخي



٭ مسابقات وجوائز