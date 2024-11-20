تطلق «مؤسسة الكتاب الوطني» الأميركية احتفالية لتكريم الفائزين في «جائزة الكتاب الوطني» في دورتها الـ 75 بمدينة نيويورك والتي تضم من بين المتأهلين النهائيين الروائية الكويتية بثينة العيسى.



وكانت العيسى قد تأهلت لهذه الجائزة في فرع الأدب المترجم عن روايتها «حارس سطح العالم» الصادرة عن دار «ريستلس بوكس» الأميركية.



وصدرت الرواية المرشحة للجائزة في نسختها الأولى عام 2019 عن «الدار العربية للعلوم ناشرون/ منشورات تكوين» وتناولت أفكارا عميقة حول معنى الحرية الفكرية وأثر القمع على الهوية الإنسانية بأسلوب مشوق يجمع بين الأدب الفلسفي والخيال العلمي.



وتتنافس الروائية الكويتية مع كل من الروائية السويدية لينيا إكسلسون بروايتها «الأرض» والروائي الكونغولي فيستون موخيلا مع روايته «رقصة الشرير» والروائية التايوانية يانغ شوانغزي «مذكرات السفر إلى تايوان» والروائية السورية سمر يزبك «مقام الريح».



وتعد «جائزة الكتاب الوطني» إحدى أعرق الجوائز المرموقة في الولايات المتحدة والتي تمنح سنويا منذ عام 1950 حيث تحتفي بالإبداع الأدبي ودعم الكتاب والمؤلفين في عدة فئات تشمل الرواية والأدب غير الروائي والشعر والأدب المترجم بالإضافة إلى أدب الشباب.