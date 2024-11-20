رفض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان «أي تدخل خارجي»، بعد يوم على استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.



وفي حديثه خلال مؤتمر اقتصادي في بورتسودان، رفض البرهان «الإملاءات التي تملى علينا لفرض حلول لا نقبلها»، مشيدا بموقف روسيا «الداعم».



وأكد البرهان أن «السودان لم يوافق أبدا» على مشروع القرار، واصفا إياه بأنه «معيب ويخدش السيادة السودانية ولا يلبي مطالبنا».



ودعا مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وسيراليون طرفي النزع في السودان إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية» والبدء بمحادثات لوقف لإطلاق النار.



وأصر البرهان أن الجيش لن يفاوض أو يوافق على وقف إطلاق النار دون «انسحاب كامل» لقوات الدعم السريع.