أعلن اتحاد الكاراتيه توقيع عقد مع المدرب البلجيكي دييغو فاندسكريك لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول للعبة للرجال في اختصاص (كوميتيه) وهو الجانب القتالي في اللعبة، وذلك استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.



وقال رئيس الاتحاد فايز الديحاني لـ (كونا) إن المدرب البلجيكي يتمتع بسيرة ذاتيه مميزة إذ درب منتخب بلاده ومنتخب السلفادور في فترات سابقة، كما أن لديه خبرة في القارة الآسيوية إذ شغل منصب المدرب الرئيسي لفريق النخبة لمقاطعة تشينجيانغ الصينية لمدة 3 سنوات في آخر تجاربه التدريبية.



وأضاف ان الاتحاد يطمح بهذا التعاقد لتحقيق نتائج متميزة مع المدرب في البطولات المقبلة واستكمال النجاحات والمنجزات الكبيرة التي حققها أبطال الكويت في مختلف الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، معربا عن أمله بنجاح المدرب بتحقيق نتائج مميزة.



وأشار إلى أن المدرب سيبدأ مهمته مع منتخبنا على الفور وستكون مهمته الأساسية تجهيز لاعبي «أزرق الكاراتيه» للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة التي ستقام في أوزبكستان مايو المقبل والعديد من الاستحقاقات الأخرى مقدما شكره العميق للهيئة العامة للرياضة على تسهيلهم التعاقد مع المدرب.