عين نادي جنوى المتعثر الفرنسي باتريك فييرا مدربا جديدا له غداة إقالة ألبرتو جيلاردينو من منصبه، وفقا لما أفاد صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأعلن جنوى في بيان، أنه «يعهد بزمام الفريق الأول إلى باتريك فييرا».



ومنذ بداية الموسم عمل نجم خط وسط أرسنال الانجليزي السابق الذي توج معه بعدة ألقاب، منها 3 في الدوري، مستشارا بمنصة «دازون» للبث التدفقي، بعد رحيله بالتراضي عن ستراسبورغ يوليو الماضي.



وقرر جنوى، الذي لم يفز سوى مرتين في 12 مرحلة مقابل 4 تعادلات و6 هزائم ويحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، الاستعانة بجهود بطل العالم السابق لعام 1988، والذي لم يشرف على تدريب أي فريق منذ مغادرته ستراسبورغ. كما سبق له أن درب نيويورك سيتي الأميركي ونيس وكريستال بالاس الانجليزي.



ويعرف فييرا (48 عاما) جيدا الدوري الإيطالي، إذ دافع سابقا كلاعب عن قمصان ميلان (1995-1996) ويوفنتوس (2005-2006) وإنتر (2006-2010).