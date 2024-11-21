ما زالت خريطة موسم مسلسلات رمضان المقبل في مصر تشهد العديد من التغييرات، لاسيما أن مرحلة التحضيرات للمشاريع الجديدة لا تزال قائمة حتى الآن، إذ هناك فرصة لدخول أعمال وخروج البعض لأسباب إنتاجية.



وانضم الفنان محمد إمام إلى قائمة المغادرين، بعد تأجيل المشروع الثاني على التوالي، والذي كان سيجمعه بالمؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل، وذلك لكون مسلسل «الكينج» يتطلب المزيد من الوقت، حيث قال العزب، بحسب مجلة «سيدتي»: «لقد قررنا -النجم محمد إمام والمخرجة شيرين عادل والعبد الفقير إلى الله- تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026 بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات، نظرا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026».



وتعد الفنانة ياسمين رئيس من أحدث الغائبين، بعد خروج مسلسلها الجديد «قتل اختياري»، الذي كان من المقرر أن تنافس به في رمضان، ويشاركها البطولة أحمد خالد صالح، والعمل مكون من 15 حلقة فقط، حيث قررت الشركة المنتجة تأجيله إلى وقت لاحق من العام المقبل، وهو من تأليف محمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.



وتكتفي ياسمين بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، حيث أوشك على الانتهاء من تصويره كاملا، إذ تتبقى لها أيام معدودة، وتدور أحداث العمل حول شخصية «جودر»، الصياد الذي تتعقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل خلال شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده، الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة، لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.



وأيضا أعلن الفنان سامح حسين، قبل أيام، عن خروجه هو الآخر من خريطة دراما رمضان، وتأجيل مسلسل «برومودا»، فيما سيعوض غيابه، بالتركيز في السينما بشكل أكبر، لاسيما أنه تعاقد مؤخرا على فيلمين جديدين، وهما: «تحت الطلب» و«استنساخ».



ويشهد موسم دراما رمضان المقبل غياب عدد من النجوم، بخلاف الفخراني وإمام ورئيس وحسين، أبرزهم: محمد رمضان، أحمد عز، منى زكي، يسرا، هنا الزاهد، كريم عبدالعزيز، وأمير كرارة.