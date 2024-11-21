بالتزامن مع بدء التحضير لموسم دراما رمضان المقبل وانطلاق تصوير بعض الأعمال، شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية محاولات لاستغلال اسم الثنائي أحمد مكي وأحمد العوضي، حيث زعم البعض أنهما تابعان لمكاتب «كاستينج» ويبحثون عن وجوه جديدة، مقابل دفع مبلغ مالي محدد.



وقد حذر السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل «فهد البطل» للفنان أحمد العوضي، متابعيه وزملاءه من الممثلين الشباب، من السعي وراء تلك الإعلانات الوهمية، مشيرا إلى أحد الإعلانات الذي يبحث صاحبه عن 3 ممثلين من الشباب وفتاتين، مؤكدا أن هذا الإعلان زائف ولا أساس له من الصحة.



ويشارك في «فهد البطل» بجانب العوضي كل من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، أحمد عبدالله محمود، لوسي، كارولين عزمي، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان.



وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت نفس الواقعة مع مسلسل أحمد مكي الجديد، فيما حذر مخرج العمل ماندو العدل من الانجراف وراء تلك المنشورات، حيث شارك متابعيه في «فيسبوك» المنشور الذي يبحث عن ممثلين وممثلات شرط المظهر الجيد، وكتب: «محدش يكلم الراجل ده، أنا مش بعمل كاستينج دلوقت، ولما يجي وقته هعلن هنا».



وسيقدم مكي الدراما الشعبية في مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق في دراما رمضان، ليبتعد تماما عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها على مدار السنوات الماضية من خلال مسلسل «الكبير»، ووقع الاختيار على اسم «عين شمس» ليكون اسم العمل الجديد، وسيقوم بكتابته هاني سرحان، ويتولى إخراجه ماندو العدل.



وقد اتخذ الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إجراء حاسما تجاه تلك الشركات الوهمية، ليعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بشأن الحد منها وإنقاذ الباحثين عن فرص، من الوقوع كضحايا لهم، لاسيما أن تلك الفترة تشهد التحضيرات للموسم الدرامي الأضخم على مدار العام كله.