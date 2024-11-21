

أعرب نائب رئيس مجلس إدارة «نادي 965 للمحركات» الشيخ عذبي النايف، عن شكره للهيئة العامة للرياضة بقيادة مدير عام الهيئة بالتكليف بشار عبدالله، على الدعم الكبير، وقال انه حريص على متابعة إدارة النادي واللاعبين.



بدوره، قال مدير «نادي 965 للمحركات» مشعل العوضي إن إدارة النادي حريصة على توفير المناخ المناسب لكل المشاركين، مضيفا أن لاعبي النادي لموسم 2024/2025 على أتم الاستعداد لبطولات الخليج بداية من الجولة الأولى لسباق Drag Race البحرين الذي أقيم 19 نوفمبر ثم بطولة Drag Race في قطر المقرر يناير المقبل، والذي سيكون من 6 جولات متواصلة.



وبارك العوضي للمتسابق أحمد الماص الذي حقق المركز الأول في بطولات Desert Drag Race التي أقيمت في قطر 14 نوفمبر الماضي، كما شكر العوضي الهيئة العامة للرياضة على الدعم الكامل.