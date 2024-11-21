

خاض لاعب التنس الإسباني وأحد أهم أساطير اللعبة رافائيل نادال آخر مباراة له بصفته لاعبا احترافيا، وذلك في مسابقة كأس ديفيز للمنتخبات التي أقيمت بمدينة ملقا الأندلسية في إسبانيا قبل أن يعلن اعتزاله الرسمي.



وقال نادال في خطاب ألقاه عقب المباراة في ملعب مارتين كاربيتا بالمدينة أمام أكثر من 10500 متفرج إنه «ليس متعبا من لعب التنس، لكن جسده لم يعد يريد اللعب، وعليه تقبل ذلك»، معربا عن الفخر بـ «الإرث الرياضي» الذي تركه بعد أكثر من 20 سنة من اللعب الاحترافي.



وتحدث عن أحاسيسه قائلا: «مررت بيوم عاطفي، وشعرت بالتوتر قبل آخر مباراة فردية لي كمحترف. كانت المشاعر التي انتابتني عند سماع النشيد الوطني للمرة الأخيرة كمحترف خاصة جدا».



كما وجه الشكر إلى جميع منافسيه الذين دفعوه خلال مسيرته إلى تقديم الأفضل، مبديا «ارتياحه» لنجاحه في جعل التنس هوايته ومهنته لفترة طويلة من الزمن قبل أن يختتم خطابه العاطفي بالدموع.



وخسرت إسبانيا أمام هولندا في ربع نهائي بطولة كأس ديفيز 2024 بعد فوز الزوج الهولندي ويسلي كولوف وبوتيك فان دي زاندشولب على الزوج الإسباني كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرس بمجموعتين (6-4 و6-4).



وقبل ذلك خسر نادال مباراته الأولى في الفردي أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 2-0 في اللقاء الافتتاحي للمسابقة التي تختتم منافساتها الأحد المقبل، غير أن الشاب ألكاراز أبقى على آمال إسبانيا في بلوغ نصف النهائي بفوزه على تالون جريكسبور 2-0 في ثاني سلسلة مواجهات دور الثمانية أمام هولندا.