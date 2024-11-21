

أعلن بنك برقان عن رعايته لفريقي السيدات لكرة اليد وكرة الطائرة بالتعاون مع نادي سلوى الصباح خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الرياضي في الكويت وتعزيز المواهب الوطنية. وتندرج هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه الراسخ بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في جميع أنشطته وعملياته. كما تعكس هذه المبادرة حرص البنك على تمكين المرأة الكويتية للتميز في مجالات اهتمامها وتشجيعها على تمثيل الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.



وقالت نائب مدير عام - التسويق المؤسسي والاتصالات في بنك برقان خلود الفيلي: «فخورون بالتعاون مع ناد رياضي عريق مثل نادي سلوى الصباح، ودعمنا لفريقي السيدات لكرة اليد وكرة الطائرة يأتي عقب الإنجازات المميزة التي حققاها على المستويين الإقليمي والدولي».



وأضافت: «هذه الرعاية تأكيدا على إيماننا الراسخ بالدور الإيجابي الذي تلعبه الرياضة في تطوير الشباب ذهنيا وجسديا وعاطفيا، إلى جانب التزامنا بتمكين المواهب النسائية الطموحة في شتى المجالات، وخصوصا في المجال الرياضي».



من جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد عن شكرها وتقديرها لبنك برقان على دعمه المستمر للمواهب الرياضية الكويتية، التي تواصل رفع راية الكويت في أهم البطولات والمحافل العالمية.



وأكدت أن النجاح الرياضي في نادي سلوى الصباح لا يقاس بالأداء أو إحراز الميداليات فحسب، بل الأهم من ذلك تطوير شخصية اللاعبات. ولهذا، يشرفنا التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بنك برقان، الذي يشاركنا التزامنا بتهيئة بيئة صحية تمكن شبابنا من تنمية المهارات الحياتية الضرورية.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الرعاية تعد امتدادا لدعم بنك برقان المستمر للفرق الرياضية النسائية واللاعبات الكويتيات، بمن في ذلك اللاعبات الأولمبيات: أمل الرومي، أمينة شاه، لارا دشتي، جود توفيق، وسعاد الفقعان، بالإضافة إلى دعمه لدوري كرة القدم للسيدات. كما يواصل البنك دوره الفاعل في تشجيع أفراد المجتمع كافة على تبني نمط حياة صحي من خلال رعايته للفعاليات الرياضية الكبرى، مثل مهرجان فلير.