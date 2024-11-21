أسامة أبو السعود



أصدر مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين تعميما رقم (1446/19هـ)، موجها إلى الحملات والشركات المرخص لها بتنظيم رحلات الحج بمنع تسجيل أي حجاج كإداريين لموسم حج 1446هـ/2025م.



وجاء في التعميم أنه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ما قررته السلطات بالمملكة العربية السعودية إيقاع غرامة قدرها (10000 ر.س) لمن يؤدي فريضة الحج بلا تصريح، وإلى ما أصدرته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيانها الصادر بتاريخ 26/4/2024م بعدم جواز الذهاب إلى الحج من دون تصريح ويأثم فاعله، مؤكدة أنه من لم يستطع استخراج التصريح بسبب اللوائح والأنظمة المعمول بها بالدولة في حكم عدم المستطيع». وأضاف التعميم أنه «التزاما من إدارة الحج والعمرة بالالتزام بالأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية، ونظرا لما لوحظ من قيام بعض حملات الحج بوعد الحجاج غير المسجلين بالنظام أو الذين لم يتم ترشيحهم بتسجيلهـــم كإداريين، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين، والتي قد تؤدي إلى سحب رخصة الحملة وإيقافها عن مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج.



وتابع «تهيب إدارة شؤون الحج والعمرة بالإخوة المرخص لهم بتنظيم رحلات الحج الى الالتزام بما جاء أعلاه حتى لا تتعرض الحملة للمساءلة القانونية».