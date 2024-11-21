تطورات إقليمية ودولية تفرض علينا تحديات تستدعي توحيد الجهود

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية غير مسبوقة تفرض علينا تحديات تستدعي منا توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين أجهزتنا الأمنية، في سبيل تعزيز قدراتنا الجماعية على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتشار ظاهرة المخدرات، وضرورة تطوير آليات تبادل المعلومات، بما يعزز استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها.

وأعرب خلال كلمته في الاجتماع، عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لمداولات هذا الاجتماع النجاح والتوفيق، وأن تتكلل النقاشات بتوصيات نوعية تعزز التعاون الأمني المشترك، وتسهم في ترسيخ روح الأخوة والتكامل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، بما يلبي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أكد أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وظاهرة المخدرات

فهد اليوسف في اجتماع وزراء داخلية «مجلس التعاون»: توحيد الجهود وتكثيف التنسيق للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة

ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام في دولة قطر الشقيقة.



وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية، خلال كلمته في الاجتماع، عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لمداولات هذا الاجتماع النجاح والتوفيق، وأن تتكلل النقاشات بتوصيات نوعية تعزز التعاون الأمني المشترك، وتسهم في ترسيخ روح الأخوة والتكامل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، بما يلبي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار.



وأكد اليوسف أن الاجتماع يأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية غير مسبوقة تفرض علينا تحديات تستدعي منا توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين أجهزتنا الأمنية، في سبيل تعزيز قدراتنا الجماعية على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتشار ظاهرة المخدرات، وتطوير آليات تبادل المعلومات، بما يعزز من استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها.



ورحب اليوسف بوزراء داخلية دول مجلس التعاون في أعمال الدورة الـ 42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المقرر عقدها في الكويت مطلع العام المقبل.



وناقش وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني المشترك وتوصيات اللجان الأمنية.



وعلى هامش الاجتماع، التقى الشيخ فهد اليوسف نظيره وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني، مؤكدا حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العمل الأمني المشترك وتطويره في جميع المجالات.



وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وصل إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة قطر.



وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان أنه كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي والوفد المرافق له لدى وصوله إلى الصالة الأميرية بمطار الدوحة الدولي وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا).



كما كان في الاستقبال سفيرنا لدى دولة قطر خالد المطيري.