

أعلنت هواوي عن انطلاق نسخة 2024-2025 من مسابقتها السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم.



ويتيح برنامج المسابقة فرصا واعدة لطلاب الجامعات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لإظهار مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترجمة شغفهم وقدرتهم على التعامل مع الابتكارات والحلول التكنولوجية لصالح مستقبلهم المهني ومستقبل مسيرة التنمية والتطوير في مجتمعاتهم.



ومن المقرر أن يشارك أكثر من 30 ألف طالب من 21 دولة من المنطقة في المسابقة العالمية المرموقة التي تنظمها هواوي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتستهدف رعاية المواهب التقنية بالشراكة مع العديد من جهات القطاعين العام والخاص، لتمهد الطريق أمامهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمساهمة في تحقيق رؤى بلدانهم لبناء الاقتصادات الرقمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستيفن يي: «تجسد المسابقة التزامنا بمد جسور التعاون والعمل المشترك مع مختلف شركائنا في دول المنطقة لوضع المهارات الرقمية المتطورة في متناول الشباب». وأضاف: «نسعى من خلالها لرعاية المواهب التقنية التي ستصبح في مرحلة ما الكوادر البشرية المستقبلية الرقمية التي يقع على عاتقها قيادة مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في بلدانهم، ونأمل أن تكون المسابقة أحد الروافد الفاعلة للخطط والاستراتيجيات الطموحة لدول المنطقة في بناء نظام إيكولوجي متكامل لتقنية المعلومات والاتصالات».



وفي إطار برنامج مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، تعود مسابقة الابتكار المتميزة التي دخلت عامها الثالث مع التركيز على اختبار قدرة المشاركين على ابتكار الحلول التقنية وتطبيقها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات.



وتتحدى هذه المبادرة المشاركين لتصميم حلول ذات جدوى وقيمة اجتماعية وتجارية باستخدام تقنيات هواوي المدعمة بالذكاء الاصطناعي، أو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والإنترنت عبر الهاتف المحمول. تشتمل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات على تخصصات تقنيات السحابة الالكترونية، وشبكات الاتصالات، والحوسبة السحابية.