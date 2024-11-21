محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت تدرس اقامة شراكات في الخارج لتطوير منشأة لإنتاج أكسيد البروبيلين، مشيرة إلى ان مؤسسة البترول الكويتية مهتمة بشكل خاص بتطوير مشاريع مشتقات البروبيلين.



وقال أحد المصادر: «تبحث شركة صناعة الكيماويات البترولية عن فرص لمشروعات الكيماويات وتطوير المشاريع في الأسواق التي تعمل فيها بالفعل، وكذلك الأسواق الجديدة». وأضاف المصدر: «بالنسبة لجميع المشاريع المحتملة التي يتم النظر فيها، فإن الشركة تبحث عن شركاء موثوقين ولديهم باع طويل في تنفيذ مشاريع كيميائية ذات نطاق واسع». يستخدم أكسيد البروبيلين أيضا كمادة خام لإنتاج البروبيلين جليكول، والتي تستخدم في المواد المضافة للأغذية ومستحضرات التجميل. تجدر الإشارة إلى انه تم تقييم حجم سوق أكسيد البروبيلين العالمي بنحو 23.53 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45.21 مليار دولار بحلول عام 2033. وكانت مجلة ميد قد كشفت النقاب في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تدرس تطوير مصنع جديد للأوليفينات في الكويت، وتجري الدراسات للنظر في جدوى المشروع، وقد يتم الإعلان الرسمي المحتمل في غضون 12 شهرا.