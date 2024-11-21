بشرى شعبان



كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف إيمان العنزي عن تخصيص مبنى دار رعاية الفتيان التابع لمجمع دور الرعاية الاجتماعية ليكون مركزا متخصصا لحماية الأطفال، مشيرة إلى أن العمل جار لتطويره خلال الفترة المقبلة، وفقا لأعلى المعايير المهنية والدولية، ليصبح نموذجا رائدا في توفير بيئة آمنة وشاملة لحماية الطفولة. وأوضحت العنزي في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تعزيز بيئة آمنة وشاملة للأطفال، وتقديم الخدمات التي تضمن حمايتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يواكب أفضل البرامج العالمية المعتمدة. وأضافت العنزي أن المجلس الأعلى للأسرة حريص على تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوقهم وتدعم تطلعاتهم، مشيرة إلى أن الطفولة هي الأمانة التي يجب أن نرعاها بكل إخلاص، وتخصيص مركز لحماية الأطفال يجسد التزامنا الراسخ تجاه هذه الفئة الغالية. وفي سياق متصل، أعلنت العنزي عن تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية فعالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، تحت شعار «مؤتمن»، وذلك في مجمع الأفنيوز عصر اليوم. وحول برنامج الفعالية، قالت العنزي «احتفالنا هذا العام لا يقتصر على الأنشطة التوعوية، بل يبرز رسالة الكويت الدائمة في تعزيز حقوق الطفل وحمايته كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المجتمعية».