أسامة أبوالسعود



أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته الـ13 علامة مضيئة في مسيرة الكويت لخدمة كتاب الله برعاية أميرية سامية عززت مكانتها كمنارة عالمية لعلوم القرآن. جاء ذلك في كلمة الوزير الوسمي خلال حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقال الوسمي إن هذه الجائزة تعتبر رسالة حضارية تعكس التزام الكويت بترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز روح الأخوة بين أبناء الأمة الإسلامية من خلال التنافس في حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به. وأضاف ان الجائزة جمعت كوكبة من أهل القرآن من مختلف دول العالم في ظاهرة إيمانية تجسد وحدة المسلمين حول كتاب الله الكريم. وأشار إلى السعي لتطوير هذه الجائزة عاما بعد عام من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الداعمة بما يحقق مزيدا من التميز والانتشار. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للعلماء الذين شاركوا في هذه الدورة من خلال تقديم الورش العلمية والمحاضرات التخصصية التي أثرت في هذا المحفل وأعطت بعدا تعليميا وثقافيا مهما لهذا الحدث. وقد شهدت الجائزة تكريم 20 فائزا موزعين على أفرعها الـ 4، فيما تم تكريم الفرق المشاركة في التنظيم ولجان التحكيم والفائزين في فرع أفضل تطبيق إلكتروني يخدم القرآن الكريم. وفاز بالمركز الأول في فرع التلاوة والترتيل فردوس سيمسوري من إندونيسيا تلاه محمد بن مهمور من ماليزيا في المركز الثاني، ثم أم دي أبو ذر الغفاري من بنغلاديش في المركز الثالث، وحبيب صداقت من إيران في المركز الرابع، فيما نال المركز الخامس فوزي هاما من تايلند. وفي فرع حفظ القرآن الكريم كاملا فاز بالمركز الأول كايبتو عبدالكريم من أوغندا تلاه شعيب شافعي من الصومال في المركز الثاني، ثم محمد العمري من مملكة البحرين في المركز الثالث، وعبدالله العنزي من الكويت في المركز الرابع فيما حل في المركز الخامس محمد عبدالحليم من جمهورية مصر العربية. أما في فرع صغار الحفاظ فقد فاز بالمركز الأول أنس محفوظ من بنغلاديش تلاه يوسف علي من الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، ثم محمد طباخ من الجزائر في المركز الثالث، وآدم رجب من دولة فلسطين في المركز الرابع، فيما حل في المركز الخامس محمد نزاد من إيران. وبالنسبة لفرع القراءات العشر فقد فاز بالمركز الأول محمد العلي من الكويت تلاه عبدالعزيز عبدالله من إثيوبيا في المركز الثاني ثم عبدالحميد القريو من ليبيا في المركز الثالث وباسم النصيان من المملكة العربية السعودية في المركز الرابع وعبدالله بشير عبد من الولايات المتحدة الأميركية في المركز الخامس.



وقام وزير الأوقاف د.محمد الوسمي بتكريم الشخصيات القرآنية التي خدمت القرآن الكريم، حيث تم اختيار شخصية من الكويت وهو الشيخ عبدالعزيز فاضل العنزي، وكذلك تم اختيار شخصية من مملكة البحرين وهو د.محمد مأمون كاتبي حيث تم تكريمهما في حفل الختام.