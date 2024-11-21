فيصل العتل: «المهندسين» لعبت دوراً رئيسياً في دعم حديثي التخرج عبر مبادرات متنوعة



عاطف رمضان



أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عن فخرها بدور جمعيات النفع العام في الكويت، مؤكدة أنها تمثل علامة فارقة من خلال خدماتها المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات.



جاء ذلك خلال تصريح صحافي أدلت به الوزيرة عقب افتتاحها معرض جمعية المهندسين في الأفنيوز ضمن احتفالات الجمعية بمرور 62 عاما على تأسيسها.



وأشادت الحويلة بجمعية المهندسين، ووصفتها بأنها إحدى الجمعيات الرائدة محليا وخليجيا وعالميا، مؤكدة أن مشاركتها في الفعالية تعكس دعم وزارة الشؤون والقيادة السياسية للطاقات الوطنية المتخصصة.



وأشارت إلى جهود الجمعية في تقديم خدمات مجانية للمواطنين، لاسيما فيما يتعلق بإرشادهم لبناء منازلهم وتجنب الأخطاء الشائعة، مضيفة ان «الكويت تفتخر بجمعية المهندسين، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم». من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل، إن الجمعية تحتفل بمرور 62 عاما على تأسيسها من خلال معرض شارك فيه عدد من المهندسين والمهندسات المتطوعين، مشيرا إلى أن الفعالية تسلط الضوء على صورة مشرقة للعمل التطوعي في الكويت.



وأوضح العتل أن الجمعية لعبت دورا رئيسيا في دعم حديثي التخرج من المهندسين عبر مبادرات متنوعة، كما قدمت الجمعية تصميمات لمشاريع مثل مقهى السالمية الشعبي ومقهى الصليبخات، بالإضافة إلى توحيد مظلات المساجد والمستوصفات والجمعيات، وتعاونها مع المجلس البلدي عبر إقامة ورشة عمل لحل مشكلات منطقة جليب الشيوخ.



وأكد العتل أن الجمعية تضم أكثر من 20 ألف متطوع ومتطوعة، هدفهم الوحيد هو خدمة الوطن والمجتمع وتعزيز مهنة الهندسة التي تعد ركيزة أساسية للجمعية منذ تأسيسها.