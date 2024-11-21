قام منتسبو برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم 5 المنعقد في كلية (مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة) بزيارة إلى مقر الأمم المتحدة في البلاد، حيث تلقوا محاضرة عن «المنظمات الدولية وتأثيرها على العمليات العسكرية»، ألقتها المنسق المقيم للأمم المتحدة في البلاد غادة الطاهر.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الأربعاء أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج الذي يتطرق للسياق الاستراتيجي المحلي والإقليمي والعالمي. وأضافت أن البرنامج يضم عددا من المحاضرين والزائرين من أساتذة العلوم والسياسة والاقتصاد والاتصال الإستراتيجي بهدف تطوير المعرفة للضباط القادة بالسياق الاستراتيجي الإقليمي وتعزيز الوعي والقدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط وفهم البيئة الاستراتيجية. وأشارت إلى أن برنامج تدريب القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم 5 انطلق الأحد الماضي في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة.