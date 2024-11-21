تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات رئيسية للتأمين ويمكنها تحسين تسعير المخاطر ومعالجة المطالبات وتقديم خدمات شخصية



كشف تقرير «ماكينزي» حول قطاع التأمين العالمي لعام 2025 أن قطاع التأمين على الممتلكات والأضرار حقق نموا بنسبة 9.5% بين عامي 2022 و2023، حيث بلغت قيمة الأقساط الإجمالية 1.1 تريليون دولار، ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي لاتزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع توسع الفجوة بين الأسواق المتقدمة والناشئة، موضحا أن هذا النمو في الأسواق المتقدمة يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الأسعار، مما يعكس تحديات في توسيع تغطية المخاطر.



ورغم هذه التحديات، أظهر التقرير أن هناك فرصا كبيرة للابتكار والتوسع، خاصة في أسواق أميركا اللاتينية وآسيا التي تعد وجهات واعدة، مدعومة بظروف اقتصادية ملائمة. كما أن تغير أنماط الشراء وزيادة نسبة كبار السن يفتح المجال لشركات التأمين لتقديم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات المتغيرة.



وأكد التقرير أن التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، تعد أدوات رئيسية لإعادة ابتكار العمليات التشغيلية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين تسعير المخاطر ومعالجة المطالبات وتقديم خدمات شخصية متقدمة، مما يسهم في تسريع العمليات وتقليل زمن التعامل مع العملاء، كما أشار التقرير إلى إمكانية الاستفادة من البيانات الجغرافية والطبيعية لتقييم المخاطر المرتبطة بالكوارث.

شهد قطاع التأمين التجاري نموا بمعدل 8% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى تباطؤ في بعض القطاعات مثل التأمين على المسؤولية المالية والمهنية، ومع ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وزيادة التهديدات السيبرانية، تحتاج الشركات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتبني استراتيجيات نمو مستدامة.

وكشف التقرير عن أن الفجوة في الحماية من الكوارث الطبيعية بلغت 262 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ 181 مليار دولار في 2022. كما أن نسبة التأمين على التهديدات السيبرانية لا تغطي سوى أقل من 1% من التكاليف الفعلية، مما يبرز الحاجة إلى تطوير حلول جديدة لتقليص هذه الفجوات.



وأوضح أن التحول نحو المركبات الكهربائية ونظم القيادة الآلية يتطلب إعادة تصميم المنتجات وآليات التسعير، كما أن التأمين المدمج في المنتجات والخدمات، مثل التأمين على المركبات عند شرائها، يشكل قناة نمو رئيسية خلال السنوات المقبلة.



وأكد التقرير أن قطاع التأمين العالمي يمر بتحولات كبيرة ناتجة عن التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية. وتوقع أن اللاعبين القادرين على الابتكار وتطوير استراتيجيات مستدامة سيكونون الأكثر استفادة لتحقيق نمو مربح ومستدام.