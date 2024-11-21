

هالة عمران



ترأس رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أمس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.



وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا للإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، مجددا في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، وإسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.



في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.



إلى ذلك، عقد د.مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) تشانغ وون سام والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د.رانيا المشاط، وسفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونغ هيون.



وسلط مدبولي الضوء على محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، والتي بلغت حوالي 100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.