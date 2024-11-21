

مفرح الشمري



أقامت جمعية الفنانين الكويتيين في مقرها بمنطقة «أم صدة» في «قاعة شادي الخليج» ليلة فنية شعبية، احتفاء بضيوف الكويت من الشخصيات الفنية والموسيقية والأكاديمية التي تحضر فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي بدورته الـ 24، والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال الفترة من 17 إلى 22 الجاري.



اتسم الحفل بحضور جماهيري ورسمي لافت، من بينهم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، ورئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب الرئيس الملحن أنور عبدالله، وأمين الصندوق زبير العميري، ورئيس لجنة الفنون الشعبية فتحي الصقر، ورئيس لجنة البحوث والدارسات د.خالد القلاف، د.محمد الديهان، د.بسام البلوشي، د.فراس التتان، د.فهد الفرس، عبدالله المرشد، وآخرون.



في البداية، استهل الحفل بكلمة لنائب رئيس الجمعية أنور عبدالله رحب من خلالها بضيوف مهرجان الموسيقى الدولي، وضيوف الكويت باسم رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين وأعضاء مجلس الإدارة، والمسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وأضاف: الليلة نحتفي بالضيوف الكرام من الأشقاء والأصدقاء الذين لهم كل المحبة والتقدير في بلدنا الكويت، متمنين لهم قضاء الوقت الممتع خلال تلك الزيارة، وفي هذا الحفل الموسيقي الشعبي، مشيرا إلى أن الجمعية يسعدها ويشرفها كثيرا وجود هذا الجمع الجميل من الفنانين والأكاديميين الخليجيين والعرب.



وشهد الحفل حضور ضيوف المهرجان الموسيقي الذين تم تكريمهم من قبل جمعية الفنانين الكويتيين، حيث تم تقديم دروع تذكارية لهم، ومن بينهم الفنانون محمد البلوشي، أحمد الجميري، علي عبدالستار، د.هدى عبدالله، مريم المنجية، جاسم بن حربان، د.مطر الكواري، فهد الماص، وعدد من الشخصيات الأكاديمية مثل د.عصمت الجبالي، د.إيناس مصطفى، أحمد إبراهيم، رؤى عبدالله، محمد جمال، د.شيرين بدر، أحمد محمد، إبراهيم حبيب.



واستقبلت الجمعية ضيوفها على أنغام الفنون والشيلات الشعبية من قبل فرقة الماس وعدد من الفنانين الشعبيين بينهم سلمان العماري، وصلاح حمد خليفة، ووليد ليلي، حيث شارك في الليلة مجاميع من أعضاء فرق الفنون الشعبية الكويتية، حيث قدمت مجموعة من الفنون البحرية والعرضة وفنون الصوت التي لاقت تفاعل وإعجاب واستحسان الحضور.



من جانبه، ألقى الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل كلمة عبر خلالها عن سعادته والشكر والعرفان إلى جمعية الفنانين الكويتيين على إحياء هذه الليلة الفنية الشعبية على شرف ضيوف الكويت في مهرجان الموسيقى الدولي بدورته الـ 24، بحضور أستاذنا الفنان القدير «شادي الخليج»، من خلال جلسة حبية كويتية في هذا الحوش الجميل، بمشاركة الفرق الشعبية والفنانين المحبين للفن الشعبي الكويتي الأصيل.