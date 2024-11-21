بيعت لوحة «إمبراطورية الأضواء» للفنان رينيه ماغريت مقابل 121 مليون دولار ضمن مزاد نظمته دار «كريستيز» في نيويورك، مسجلة بذلك رقما قياسيا لعمل يعود إلى هذا الفنان البلجيكي.



وبعد عشر دقائق من بدء المزاد في مركز روكفلر بيعت اللوحة بـ 121 مليون و160 ألف دولار (بما يشمل العمولات والرسوم)، وهو مبلغ قياسي لعمل فني من الحركة السريالية يجعل من اللوحة أيضا إحدى اللوحات الأغلى ثمنا في تاريخ المزادات. وهذه اللوحة جزء من سلسلة لوحات لماغريت (1898-1967) تحمل الاسم نفسه وترمز إلى لعبة الضوء والظل التي كان يحب رسمها. وتمثل صورة متناقضة لمنزل خلال الليل مضاء بمصباح فقط، تحت سماء زرقاء في النهار.



وألهمت هذه اللوحة المخرج الأميركي وليام فريدكين في فيلم الرعب الشهير «ذي إكزورسيست» (1973). وكانت جزءا من المجموعة الخاصة لميكا إرتغون، وهي مصممة ديكور داخلي فرت من رومانيا الشيوعية لتستقر في الولايات المتحدة، حيث أصبحت شخصية مؤثرة في عالم الفنون.



ويعود الرقم القياسي السابق لأحد أعمال رينيه ماغريت، إلى لوحة ضمن سلسلة «إمبراطورية الأضواء» أيضا بيعت في مزاد عام 2022 مقابل 79 مليون دولار.