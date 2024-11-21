أعلنت بريطانيا الأربعاء سحب مجموعة من السفن والطائرات العسكرية والمسيرات القديمة من الخدمة من أجل توفير 500 مليون جنيه استرليني (633 مليون دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.



وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أمام نواب مجلس العموم، انه سيتم الاستغناء عن فرقاطة وسفينتين كبيرتين للنقل البرمائي إضافة إلى 14 طائرة هيليكوبتر من طراز «تشينوك» و17 أخرى من طراز «بوما» بجانب طائرات دون طيار «ووتشكيبر 450» من الجيل الاول وطائرتي تزود بالوقود في الجو.



وأوضح ان التخلي عن هذه المعدات سيسمح بتوفير ميزانية لاستثمارها في تطوير قدرات عسكرية اخرى، علاوة على المساعدة في تحقيق هدف رفع موازنة الدفاع إلى2.5% من اجمالي الدخل القومي السنوي.



واعتبر هيلي ان القيام بهذه الخطوة رغم التحديات الدولية الراهنة سيسمح بتسريع تنفيذ توصيات «المراجعة الأمنية والاستراتيجية» للمملكة المتحدة والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في تقرير شامل سيصدر مطلع العام المقبل.