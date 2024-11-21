الكويت تستضيف أول منتدى متخصص بفشل الأعضاء الحيوية السبت المقبل

المرض يصيب 2% من إجمالي السكان..والنسبة تصل لـ10% بين من تزيد أعمارهم على 65 عاماً

قال استشاري فشل القلب د.خلدون الحمود، إن عدد المصابين بفشل القلب في الكويت يقدر بنحو 80 ألف شخص منهم حوالي أربعة آلاف حالتهم متقدمة تتطلب تدخلات طبية متطورة فيما الحالات الشديدة تتطلب تدخلات مثل مضخات القلب الميكانيكية أو زراعة القلب.

وأضاف الحمود في تصريح صحافي اليوم الخميس، بمناسبة استضافة الكويت أول منتدى متخصص بفشل الأعضاء الحيوية بعد غد السبت بالتعاون مع جامعة شيكاغو للطب والجمعية الطبية الكويتية أن مرض فشل القلب يعتبر من أبرز التحديات الصحية إذ تظهر الإحصائيات أن المرض يصيب 2 في المئة من إجمالي السكان وترتفع النسبة إلى 10 في المئة بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وأضاف الحمود وهو رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن خطورة مرض فشل القلب تتجاوز في بعض الحالات خطورة أنواع من السرطانات حيث تصل معدلات الوفيات خلال خمس سنوات من التشخيص إلى 48 في المئة مقارنة بـ 30 في المئة في سرطان القولون و10 في المئة في سرطان الثدي.

وأشاد بدور وزير الصحة د. أحمد العوضي، في دعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات الصحية في الكويت مؤكدا أن الوزارة تؤدي دورا محوريا في تسهيل إقامة الفعاليات العلمية التي تسهم في تطوير البنية التحتية الطبية ودعم الكوادر الصحية المحلية مما ينعكس إيجابيا على رعاية المرضى.

وأوضح أن المنتدى الذي يقام بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأطباء في تشخيص وعلاج حالات فشل الأعضاء إضافة إلى تحسين رعاية المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الأعضاء واستعراض أحدث التطورات العلمية في هذا المجال.

وذكر أن المنتدى الذي يشارك به أكثر من 300 طبيب وخبير دولي ومحلي يستهدف أطباء من تخصصات متعددة تشمل القلب والكلى والجهاز التنفسي والكبد إضافة إلى جراحي زراعة الأعضاء ومتخصصي المناعة والممرضين بهدف تقديم منصة شاملة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية.