الحمود: المنتدى يناقش فشل الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والرئتين والكبد



أعلن استشاري فشل القلب د.خلدون الحمود عن تنظيم أول منتدى وطني متخصص في فشل الأعضاء الحيوية، مثل القلب والكلى والرئتين والكبد، بالتعاون مع جامعة شيكاغو للطب والجمعية الطبية الكويتية، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وسيعقد المنتدى صباح غد السبت في فندق والدورف أستوريا، بمشاركة أكثر من 300 طبيب وخبير محلي ودولي.



وأكد الحمود أن المنتدى يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأطباء في تشخيص وعلاج حالات فشل الأعضاء، بالإضافة إلى تحسين رعاية المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الأعضاء، كما سيتم خلال المنتدى استعراض أحدث التطورات العلمية في هذا المجال بمشاركة نخبة من المختصين المحليين والدوليين.



وأشاد الحمود بدور وزارة الصحة في دعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات الصحية في الكويت، مؤكدا أن الوزارة تلعب دورا محوريا في تسهيل إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية، التي تسهم في تطوير البنية التحتية الطبية ودعم الكوادر الصحية المحلية، مما ينعكس إيجابا على رعاية المرضى.



وأوضح الحمود أن المنتدى يستهدف أطباء من تخصصات متعددة تشمل القلب والكلى والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى جراحي زراعة الأعضاء ومختصي المناعة والممرضين، بهدف تقديم منصة شاملة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية.



واختتم الحمود تصريحه بدعوة جميع الأطباء والمختصين الى حضور هذا الحدث الطبي البارز، مؤكدا أن تنظيم هذا المنتدى بدعم من وزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية في الكويت، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لتحسين حياة المرضى والحد من الأعباء الاقتصادية على ميزانية الدولة.