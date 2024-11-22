* يوسف العجيري: قدمنا دورة لعلم الفلك والحسابات الفلكية لطلبة قسم الفيزياء في كلية العلوم وأقسام أخرى في جامعة الكويت



اختتم مركز العجيري العلمي بالتعاون مع قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الكويت ودار التقويم القطري دورات تدريبية خاصة بعلوم الفلك حضرها طلبة جامعة الكويت.



وقال مدير عام المركز م.يوسف العجيري أنه جرى تقديم آخر تطورات علوم الفلك لطلبة جامعة الكويت قدمها مركز العجيري ودار التقويم القطري وقدمها د.بشير مرزوق بحضور د.فهد زمان من قسم الفيزياء في كلية العلوم، مبينا أنه جرى خلال الدورة عرض آلية استخدام التلسكوبات ورصد القمر والكواكب والظواهر الفلكية.



وأضاف: استفاد الطلبة من الدورة في تعلم اتجاهات رصد الظواهر الفلكية حيث جرى رصد القمر وكوكب زحل والمشتري وأقماره إلى جانب نجمي التويبع والدبران وغيرها من المظاهر الفلكية النادرة والجميلة، مثنيا على جهود نادي طلبة الفيزياء في إنجاح الدورة.



وفي سياق آخر قال العجيري إن المركز انتهى بالتعاون مع وزارة الأوقاف الأربعاء الماضي من دورة في الأهلة والمواقيت استهدفت الأئمة والمؤذنين.



وبين أن الدورة تضمنت التعرف على علم الفلك الشرعي والعلامات الفلكية المحددة لمواقيت الصلاة والطرق الفلكية لتحديد اتجاه القبلة وحركة القمر وآلية رؤية الهلال والعوامل المؤثرة على رؤيته والتقاويم وأنواعها المختلفة ومميزات التقويم الهجري وطرق حساب فرق التوقيت.