أسامة أبو السعود



في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام، عقد اجتماع بين وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري ومدير إدارة المسجد الكبير عيد الشمري لمناقشة تفاصيل شراكة إستراتيجية بهدف تطوير الإنتاج الإعلامي الثقافي والديني، وإبراز مكانة المسجد الكبير كواجهة حضارية وإسلامية متميزة في الكويت.



وناقش الطرفان في محاور الاجتماع المشترك، إنتاج ذكي وابتكار تقني من خلال توظيف تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والمعزز (AR) في جولات تفاعلية لوفود الزوار وطلبة المدارس، مما يعزز تجربة الزائرين بمتعة ومعرفة، علاوة على إعداد برامج تدريبية ميدانية لتحسين مهارات الكوادر الإعلامية للمسجد في مجالات التصوير والإنتاج والإخراج بالإضافة إلى إنتاج برامج رمضانية مميزة كإطلاق برنامج «صحبة الأئمة» اليومي، وتغطية شاملة لأنشطة المسجد خلال الشهر الفضيل.



وكما ناقش الطرفان إنتاج فيلم وثائقي (بين الاعمدة والجداريات ذاكرة المسجد الكبير) لسرد تاريخ المسجد الكبير ومحطات الماضي والمستقبل بقالب وثائقي درامي معاصر، وتشجيع الإبداع الشبابي من خلال إطلاق مسابقات إعلامية في التصوير والإنتاج لاستقطاب الموهوبين وإثراء المحتوى الإعلامي.



من جانبه، قال مدير إدارة المسجد الكبير عيد الشمري ان هذا التعاون بين المسجد الكبير وزارة الاعلام يأتي تجسيدا لإستراتيجية وزارة الأوقاف التي دعت إلى تحقيق الشراكة مع وزارات الدولة، وها نحن اليوم نترجم هذه الإستراتيجية بهذا التعاون المشترك الذي تأتي أهمية في إبراز الهوية الإسلامية والقيم الثقافية للكويت، مع الالتزام بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز جودة المحتوى الإعلامي.



من جهته، أعرب وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري، عن التزام وزارة الإعلام بدعم هذا التعاون والمبادرة لما فيه مصلحة العمل وإثراء جوانب التعاون.