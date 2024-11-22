بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري مشروع ميزانية البلدي للسنة المالية 2025-2026 والمحال من اللجنة القانونية والمالية.



وأوضح كتاب وزارة المالية أن إجمالي الميزانية يبلغ 148.540.000 مليون دينار، كما طلبت المالية الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية التالي:



٭ ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها جهتكم، وذلك عملا بقرارات مجلس الوزراء رقمي 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020، وينبغي من جميع الجهات الحكومية تضافر الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف:



٭ تقدير عدد المعينين الجدد لجهتكم مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية.



٭ ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية.



٭ إعادة النظر برسوم الخدمات التي تقومون بتقديمها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها.



٭ رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 2/ 28/ 03/ 2022 د1) المتخذ بتاريخ 4/7/2022م الخاص بتخصيص موقع محطة ضخ لمياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب.



٭ طلب وزارة الأشغال العامة إضافة استعمال محول تغذية كهرباء (UDS) داخل حدود خزانات مياه الصرف الصحي (ضمن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان).





