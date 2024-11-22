قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بتقليص المساحة المحددة لمعاهد اللياقة البدنية لتصبح 100م2 بدلا من 180م2.



وقال المحري في اقتراحه: تعد معاهد اللياقة البدنية أحد الأنشطة المهمة والحيوية، وتحظى بقبول واسع من جميع الأوساط والفئات العصرية.



ومن المعلوم أن نشاط هذه المعاهد له مردود إيجابي على الصحة العامة وعلى المزاج النفسي.



وقد حددت لائحة تنظيم أعمال البناء بأن الحد الأدنى لمجموع مسطحات البناء المطلوب استغلالها كمعهد لياقة بدنية لا يقل عن 180م2، وهذا الشرط وما اشترطه من مساحة حد بشكل ما من التوسع في مثل هذه المعاهد بالرغم من ضروريتها ونفعها، ورغبة منا في تقليص المساحة المشروطة لنشاط معاهد اللياقة البدنية والتوسع في نشاط هذه المعاهد، نقترح الآتي:



تقليص المساحة المنصوص عليها كحد أدنى لمعاهد اللياقة البدنية بلائحة تنظيم البناء، لتكون 100م2 بدلا من 180م2.