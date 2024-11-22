نظمت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاون مع بنك الدم المركزي حملة للتبرع بالدم برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للمصفاة طارق الثويني.



وحققت الحملة التي أسهم فيها عدد كبير من العاملين في المصفاة رقما قياسيا جديدا هو الأول من نوعه على مستوى الشركة، كما يعد ثاني أعلى رقم تسجله حملة من حملات اليوم الواحد في الكويت، حيث بلغت حصيلتها 312 كيس دم. وبهذه المناسبة، قال طارق الثويني إن شركة البترول الوطنية الكويتية لا تدخر جهدا في التعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي من أجل دعم المخزون الوطني للدم، وتعزيز الصحة العامة، وتوفير المساندة اللازمة للقطاع الصحي، مضيفا أن هذه الحملات ذات الطابع الإنساني تظهر روح المبادرة التي يتحلى بها العاملون في الشركة.



من جانبه، قال كبير أطباء الفريق الطبي بمصفاة ميناء عبدالله د.عبدالمحسن الكندري إن «البترول الوطنية» تنظم مثل هذه الحملات بصفة مستمرة، حرصا منها على دعم مخزون البنك من أكياس الدم، وللمساهمة في توفير بعض الفصائل التي تشهد نقصا في كمياتها بين الحين والآخر. وأضاف الكندري أن الشركة تحتل سنويا مراتب متقدمة ضمن الجهات المتبرعة في الكويت، لذا فإنه يتم تكريمها من قبل بنك الدم في اليوم العالمي للتبرع.