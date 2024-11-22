استقبل نائب الرئيس التنفيذي في نماء الخيرية عبدالعزيز الكندري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، خلال زيارته لجناح نماء الخيرية في معرض الكتاب الدولي الـ 47، وقدم المطيري شرحا مبسطا حول المطبوعات المميزة التي تقدمها «نماء»، والتي تهدف الى تعزيز ثقافة العمل الخيري ونشر قيم العطاء والتكافل المجتمعي. وتطرق الكندري إلى شرح مطبوعة 10 أعوام على مسمى «مركز العمل الإنساني»، وقال: من بين المطبوعات البارزة التي تم عرضها كتاب «10 أعوام على تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني»، الذي يوثق عقدا من العطاء الإنساني الكويتي، مستعرضا المبادرات التي جعلت الكويت رائدة في مجال العمل الخيري عالميا.