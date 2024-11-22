تشارك حاليا مكتبة دار التعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية في فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب المقام بأرض المعارض في منطقة مشرف في الفترة من 20 إلى 30 الجاري، والذي تعتبره المكتبة أحد أهم روافد الفكر بالكويت.



وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة إن مكتبة دار التعريف بالإسلام تضم كنوزا ثقافية وتربوية ودعوية تناسب جميع فئات وشرائح المجتمع، بجانب مجموعة مميزة من قصص الأطفال التي تعزز لديهم قيم الصدق والأمانة والمعاملة الحسنة وبر الوالدين، الى جانب العديد من الإصدارات التي تهتم بالمسلمين الجدد، وأخرى تعرف غير المسلمين بالإسلام. وتابع الوندة: تضم مكتب دار التعريف بالإسلام مجموعة تراجم لمعاني القرآن الكريم بأكثر من 30 لغة متنوعة، مما يساعد بدوره الكثيرين على قراءة وفهم وتدبر معاني القرآن الكريم، علاوة على مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الإعجاز العلمي والفقه والحديث والآداب والأخلاق الإسلامية، والسيرة النبوية وسيرة الصحاب الكرام وعلماء الأمة، معلنا تواجد مكتبة دار التعريف في معرض الكتاب الدولي بصالة رقم 6 جناح 19 خلال الفترة من 20 إلى 30 الجاري.