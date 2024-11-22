أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مشروعا خيريا نوعيا يضم 10 أبواب للأجر والأعمال الصالحات، التي تعود بالنفع على المحتاجين وبالأجر على المتبرعين.



وقال رئيس مجلس إدارة الوقف الإنساني د.نصار العبدالجليل في تصريح صحافي إن الخطة التسويقية للجمعية تراعي التنوع وتعدد النفع في مشاريعها الإنسانية، بما يخدم مختلف الفئات ويراعي التوازن في محاور المشروعات سواء إغاثية أو اجتماعية أو تعليمية أو صحية أو غيرها.



وأوضح العبدالجليل أن المشروع الذي يحمل شعار «العشر المنجيات» يضم مشروعات سقي الماء وإطعام الطعام وتوزيع الخبز، وبناء المساجد وعلاج المرضى الفقراء، وكفالة ورعاية الأيتام، ودعم التعليم وتوزيع المصاحف والصدقات العامة وإغاثتي غزة والسودان.



وحث المتبرعين والمحسنين على المساهمة في هذا المشروع المبارك، موضحا أن المتبرع بإمكانه المساهمة في المشروع من خلال الموقع الإلكتروني alensaniya.org.kw أو بالاتصال على الخطوط الساخنة للجمعية 22523426- 22523428، سائلا العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.