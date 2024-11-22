قدمت الأمانة العامة للأوقاف عبر مصرف رعاية القرآن الكريم الدعم لحلقات الفرقان التي تقوم بها جمعية بلد الخير، بهدف التكفل بحلقات القرآن والمعلمين وإقامة المسابقات القرآنية وتكريم حفظة كتاب الله داخل الكويت.



وأكد مدير جمعية بلد الخير عثمان الثويني أن حلقات القرآن التي تقوم على رعايتها جمعية بلد الخير. تضم الآن 365 طالبا وطالبة، و75 منتسبا ومنتسبة من الرجال والنساء لبرنامج التجويد، مضيفا أن عدد المراكز القرآنية وصل إلى 7 مراكز، تشمل 35 حلقة قرآنية و6 حلقات تجويد.



وبين أن جمعية بلد الخير تولي اهتماما كبيرا بتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، من خلال أحدث البرامج والتقنيات التي تساعد حفاظ كتاب الله، مشيرا إلى أن طلاب حلقات الفرقان أظهروا مستويات متميزة في الحفظ والتجويد، ليكن ما تعلموه في ميزان حسناتهم وموازين من علمهم وكفلهم بإذن الله.



ووجه الشكر إلى الأمانة العامة للأوقاف على دعمها المتواصل لجهود جمعية بلد الخير، خاصة حلقات الفرقان، والاهتمام برعاية جهود رعاية الحفاظ والمعلمين وإقامة المسابقات القرآنية على مستوى الكويت.