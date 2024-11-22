شريف حمدي



في ظل حالة التفاؤل بالمناخ الاستثماري بالكويت، والنتائج المالية الإيجابية المحققة منذ بداية العام حتى نهاية فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 للشركات المدرجة، استمرت النزعة الشرائية للأجانب لأسهم السوق الأول، ويلاحظ خلال الأسابيع الـ 3 الماضية من نوفمبر الجاري، أن معدلات القيمة في ارتفاع تدريجي تزامنا مع مواصلة البورصة نشاطها الإيجابي، حيث كثف الأجانب عمليات الشراء بهدف تعزيز الملكيات في اسهم السوق الأول الذي يضم البنوك والشركات القيادية، والتي غالبا ما تعلن عن نتائج مالية إيجابية مصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة مع نهاية العام المالي.



ووفقا لبيانات البورصة الرسمية التي تستند إلى معلومات الشركة الكويتية للمقاصة حتى 20 نوفمبر الجاري، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب إلى 5.33 مليارات دينار بنسبة 0.7%، وذلك مقابل 5.29 مليارات دينار الأسبوع الماضي، علما أن قيمة ملكيات الأجانب في نهاية الأسبوع قبل الماضي كانت 5.22 مليارات دينار، وبإغلاقات أكتوبر الماضي كانت القيمة الإجمالية 5.15 مليارات دينار.



ويتضح من خلال الارتفاعات التدريجية المتواصلة مدى ثقة المستثمرين الأجانب ببورصة الكويت نظرا لما تنطوي عليه من فرص استثمارية ذات جدوى خاصة بالبنوك والشركات الكبرى، حيث ارتفعت أرباح شركات السوق الأول خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.4% لتسجل 1.71 مليار دينار، ارتفاعا من مستوى 1.63 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2023.



فيما حققت البنوك المحلية نموا في أرباحها الصافية خلال الفترة بواقع 4.6% لتسجل أرباحا بقيمة 1.24 مليار دينار، مقارنة بـ 1.19 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وتفصيليا، بلغت ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني 1.8 مليار دينار وتعتبر الأعلى في البورصة، تلتها الملكيات في «بيتك» بقيمة 1.68 مليار دينار، تلتها «جي اف اتش» بقيمة 307.8 ملايين دينار، ثم «زين» بقيمة 258.7 مليون دينار، ثم بنك الخليج بقيمة 196.7 مليون دينار ثم «المباني» بقيمة 134.5 مليون دينار.



الأداء الأسبوعي للسوق



وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، حافظت البورصة على نشاطها الإيجابي، وذلك استكمالا لما تشهده خلال تعاملات نوفمبر الجاري، إذ تواصل المؤشرات والمتغيرات خاصة القيمة الرأسمالية ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي. وتباين أداء سوق الأسهم على مدار جلسات الأسبوع بين ارتفاعات وتراجعات، حيث استهل السوق تعاملاته في جلسة الأحد على مكاسب بلغت 122 مليون دينار، وعززت هذه المكاسب في جلسة الاثنين بقدر محدود بلغ 6 ملايين دينار، وفي جلسة الثلاثاء ارتفعت المكاسب جراء عمليات شراء لافتة شملت العديد من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي، لتنهي البورصة هذه الجلسة الإيجابية بمكاسب 228 مليون دينار.



وبعد هذه المكاسب المتتالية، كان منطقيا أن يجنح سوق المال للتراجع على وقع عمليات بيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من فروقات الأسعار، لتشهد جلسة الأربعاء تراجعا على مستوى القيمة السوقية بـ 35 مليون دينار فقط، أما جلسة ختام الأسبوع أمس فشهدت تراجعا كبيرا بلغ نحو 199 مليون دينار، لتنهي البورصة جلسات الأسبوع على مكاسب في المجمل بنحو 122 مليون دينار ليصل إجمالي إلى 43.278 مليار دينار من 43.156 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.



في المقابل، انخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ بلغت المحصلة الإجمالية 358 مليون دينار بمتوسط يومي 72 مليون دينار، مقابل 517 مليون دينار بمتوسط يومي 103 ملايين دينار الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 31%، وتركزت السيولة حول اسهم «بيتك» و«م.اعمال» و«أولى وقود» و«ارزان» و«وطنية د.ق» و«انوفست» و«ايفا».



وتراجعت أحجام التداول خلال الأسبوع إلى 1.892 مليار سهم انخفاضا من 2.653 مليار سهم الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 28%، وكانت الأسهم الأكثر تداولا على مدار الأسبوع، «كفيك» و«م.اعمال» و«الصفاة» و«الرابطة» و«انوفست» و«سنرجي» و«جي اف اتش». وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق الأول بـ 5 نقاط ليصل إلى 7835 نقطة ارتفاعا من 7830 نقطة بنسبة ارتفاع 0.06%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 82 نقطة ليصل إلى 6703 نقاط ارتفاعا من 6621 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، وبذلك تخطى مؤشر السوق الرئيسي مستوى 6700 نقطة في ظل الارتفاعات المتواصلة للمؤشر الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تعد المحرك الأكبر لسوق المال في الأشهر الأخيرة، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 21 نقطة ليصل إلى 7319 نقطة ارتفاعا من 7298 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.3%.