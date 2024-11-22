أحمد مغربي



أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية قرارا بتشكيل فريق تحسين الهيكل التنظيمي، وذلك استعدادا لدمج شركتي البترول الوطنية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ونقل تبعية مصانع تعبئة أسطوانات غاز الطبخ من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية.



ويأتي القرار في سياق التحول الشامل لمؤسسة البترول الكويتية بهدف تحسين الهيكل التنظيمي لقطاع التكرير والبتروكيماويات.



وجاء في القرار، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أن فريق تحسين الهيكل التنظيمي يتألف من 9 أعضاء وبرئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله طارق الثويني، ونائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي نائبا للرئيس الفريق. واشتمل الفريق على 7 أعضاء، هم كالتالي: غانم العتيبي نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية، بندر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، خالد الخياط نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية، خلود المطيري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية، فهد المطيري نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الوقود في شركة البترول الوطنية، علي العجمي نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور، وعبدالله مالك مدير مجموعة الصيانة في شركة البترول الوطنية. وشدد القرار على ضرورة أن يقوم فريق العمل ببدء الاجتماعات والإجراءات، على أن يتم تسليم النتيجة النهائية خلال 6 أشهر.