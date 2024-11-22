

أشاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأميركية السابق الشيخ مشعل طلال الفهد بحصول منتخبنا الوطني لكرة العلم على المركز الثاني آسيويا، والمركز الـ 24 عالميا حسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للعبة، مؤكدا أن هذا الإنجار التاريخي جاء قياسا على المستويات والنتائج المميزة التي قدمها لاعبو «أزرق كرة العلم» في مختلف البطولات الخارجية التي كان آخرها المشاركة في كأس العالم لكرة العلم 2024 التي استضافتها فنلندا أكتوبر الماضي.



وأشار الفهد، وهو مؤسس لعبة كرة القدم الأميركية وما تشمله من ألعاب أخرى في الكويت، إلى أن حصول منتخبنا على هذا التصنيف، سواء على مستوى منتخبات القارة الصفراء أو على مستوى التصنيف العالمي، يعد أمرا ممتازا خاصة بعد تخطيه العديد من المنتخبات الأخرى على المستويين، بالرغم من فارق الخبرة ومدة تأسيس اللعبة علاوة على قلة الدعم مقارنة بالدول الأخرى، مطالبا الجهات المعنية بمزيد من الدعم والاهتمام باللعبة التي تحظى باهتمام وممارسة شريحة واسعة من الشباب الكويتي قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات على مختلف المستويات، مستدلا بحصول «أزرق كرة العلم» على المركز الثاني في اسياد الشواطئ (بوكيت 2014) رغم قصر فترة تأسيسه آنذاك.



وبارك الفهد للجنة الكويتية لكرة القدم الأميركية التي يرأسها ماضي المطيري هذا الإنجاز التصنيفي، والقفزة في سلم الترتيب التي تعد بادرة خير على خطة واستعداد اللجنة نحو التأهل إلى أولمبياد لوس أنجيليس 2028، والتي لم تكن لتحدث إلا بتضافر الجهود للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين كانوا جميعا على قدر المسؤولية في تمثيل الكويت عبر كل المحافل التي شهدت تألقا واضحا لأزرق كرة العلم.