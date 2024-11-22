

عبدالعزيز جاسم



غادر الفريق الأول لكرة القدم في القادسية ظهر أمس إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك استعدادا لمواجهة الرفاع البحريني الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج.



ويحتل «الأصفر» المركز الثالث في المجموعة، بعدما تعادل مع العربي القطري 1-1 وخسر من الاتفاق السعودي 0-1، بينما يحتل الرفاع الوصافة بعد خسارته من الاتفاق وفوزه على العربي القطري.



ويسعى القادسية إلى تحقيق انتصاره الأول الذي لا شك سيفتح له بوابة التأهل من جديد وينعش آماله حيث قدم الفريق مستوى مميزا بالجولتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز.



وقد انضم لاعبو «الأصفر» الذين كانوا متواجدين مع «الأزرق» خلال الأيام الماضية للمشاركة في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم، وانتظموا في التدريبات التي أقيمت أمس في البحرين، فيما يواصل كل محمد خليل وعبدالعزيز وادي وأحمد شبيب ويوسف الحقان غيابهم عن الفريق بسبب الإصابة وإعادة التأهيل.