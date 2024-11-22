

غادر وفد المنتخب الوطني للكاياك إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية الـ 12 للكانوي سبرنت والباراكانوي التي سينظمها الاتحاد العربي للكانوي والكاياك خلال الفترة من 22 إلى 24 الجاري في مضمار سباق تونس مارين، حيث يرأس وفد منتخبنا المشكل من قبل النادي البحري مشرف عام لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد نايف الهده و3 لاعبين هم: منصور الصفران وعبدالرحمن البابطين وناصر العتيبي.



وأعرب الهده عن آماله وتطلعاته بتحقيق مركز متقدم في البطولة التي تقام بهدف نشر وتطوير رياضة الكانوي والكاياك على المستوى العربي بشكل عام، فيما ستسهم في تعزيز مجال مشاركة واحتكاك لاعبي المنتخب ورفع مستوى قدراتهم وإمكاناتهم، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة، والاهتمام الكبير الذي قدمه مجلس إدارة النادي ممثلا برئيس النادي والأب الروحي للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد، وأمين السر العام ورئيس اللجنة خالد الفودري.