

الدوحة - فريد عبدالباقي



تستأنف منافسات الدوري القطري اليوم بعد توقف دام 3 أسابيع بسبب مشاركة الأندية في المسابقات القارية والخليجية، إلى جانب خوض المنتخب القطري لمبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بـ 3 مواجهات، حيث يلتقي الريان (السابع 10 نقاط) مع الشمال (الثامن 10 نقاط) في 4:00 عصرا على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان، وفي التوقيت نفسه يستضيف الخور (الأخير 4 نقاط) في ملعبه نادي السد (الوصيف 18 نقطة)، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الغرافة على ملعبه (الرابع 15 نقطة) ونادي الوكرة (الخامس 14 نقطة) في 6:00 مساء.



كما تستكمل منافسات الجولة غدا السبت حين يلتقي العربي (التاسع 10 نقاط) مع الدحيل (المتصدر 22 نقطة) في 3:00 عصرا على ستاد الثمامة، يليه في نفس التوقيت 5:30 مساء، حيث يلتقي أم صلال (السادس 11 نقطة) مع الأهلي (الثالث 18 نقطة) على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، ونادي قطر (العاشر 10 نقاط) مع الشحانية (الحادي عشر وقبل الأخير 8 نقاط) على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر.



من جهة أخرى، دخل النادي العربي في مفاوضات جادة مع المحترف المغربي بنادي غلطة سراي التركي حكيم زياش للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.