حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من أن 80% من قطاع غزة أصبحت الآن «مناطق عالية الخطورة».



وقال لازاريني في بيان إن «80% من قطاع غزة أصبحت الآن مناطق عالية الخطورة، حيث يجبر الناس على الفرار بحثا عن الأساسيات خاصة الأمان غير الموجود».



وتابع البيان أن السكان «محاصرون دون أي مكان آمن يلجأون إليه».



وفي شمال غزة يعيش الناس تحت حصار مشدد يهربون من أجل حياتهم في دوائر مفرغة وحرموا من المساعدات الإنسانية لأكثر من 40 يوما حتى الآن، وفق البيان الذي أشار إلى أن عملية إيصال القليل من المساعدات التي يسمح بدخولها في جميع أنحاء غزة أصبحت معقدة للغاية، بما في ذلك بسبب الطرق غير الآمنة.



ولفت مفوض عام «أونروا» إلى تدمير النظام العام، الذي يمكن استعادته من خلال وقف إطلاق النار والمساءلة.



إلى ذلك، قالت«أونروا» إن سبعة مخابز فقط تعمل في غزة من أصل 19 مدعومة من الجهات الإنسانية.



وأوضحت الوكالة في بيان منفصل، أن ثلاثة مخابز في مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع تعمل بكامل طاقتها، لكنها مهددة بنفاد الطحين خلال أيام قليلة.



وفي غزة تسبب نقص الوقود في خفض الإنتاج بنسبة 50%، بحسب البيان الذي أشار إلى أنه في شمال غزة المحاصر وجنوبا في رفح، ولاتزال المخابز مغلقة.



واعتبر البيان أن تأخر وصول الوقود والطحين يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يترك عددا لا يحصى من الناس دون الحصول على الخبز، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجات الناس الملحة.