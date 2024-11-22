صادق النواب الروس في قراءة ثالثة وأخيرة، على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.



وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ نحو 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.



وفي المجموع سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفيدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.



وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من 30 عاما.



وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة «تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا».



ومازال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ)، على النص في نهاية نوفمبر الجاري قبل إصداره.