عاطف رمضان

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه سيتم يوم غد السبت افتتاح تقاطع «دروازة العبدالرزاق» في منطقة شرق بعد استكمال معالجة العيوب الهندسية التي كانت قد ظهرت سابقا.

وأكدت الهيئة أن التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية قد تم لفتح التقاطع أمام الحركة المرورية كمرحلة أولى، على أن يتم افتتاح النفق المخصص لعبور المشاة في مرحلة لاحقة.

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لرئيس «جهاز متابعة الأداء الحكومي» الشيخ أحمد مشعل الأحمد، وللبنك التجاري الكويتي على دعمهما الذي أسهم في إنجاز الأعمال وتحقيق جاهزية التقاطع وفق الخطط المحددة.

ويتوقع أن يسهم افتتاح التقاطع في تحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، مع تعزيز السلامة العامة للسائقين والمشاة.