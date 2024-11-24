

أكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، ضرورة إعداد كوادر بشرية ذات مهارات إعلامية وإيجابية، وتزويد الواعظات بكل التقنيات، وتمكن أئمة وواعظات الوزارة من اللغة فهي الوعاء الذي يحتوي العصارة الفكرية للمجتمع والدولة، مع بيان الفارق الدقيق بين الهواية والاحتراف، وأهمية تعلم أساسيات التقديم التليفزيوني، والاستخدام الأمثل للهاتف الشخصي، بما يضع الواعظات على الطريق الصحيح للوصول إلى أفضل نتائج في مجال العمل الدعوي.



وبحسب بيان صحافي، صدر عن الوزارة أمس: فقد جاء هذا خلال انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها في المهارات الإعلامية المختلفة للمتدربات من واعظات وزارة الأوقاف، بعنوان: «دورة صحافة الموبايل»، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري.



من جانبه، أكد محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام ـ في كلمته خلال افتتاح الدورة ـ أن هذه الدورة التي وجه بها الوزير تحظى بعناية خاصة وفائقة من أجل إعداد كوادر بشرية ذات مهارات إعلامية عالية، بما يؤكد أثرها الإيجابي على أدائهن وتفاعلهن مع التطورات العصرية والقضايا المجتمعية في ظل الرؤية الإصلاحية والمؤسسية للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح أن صحافة الموبايل تأتي مسايرة لأدوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتماشيا مع المستجدات الحديثة، مشيرا إلى أن الهاتف الشخصي أصبح وسيلة مهمة وحديثة لنقل الخبر بصورة يسيرة وسريعة.



وأشار إلى أن الهدف من تلك الدورة هو تزويد المتدربات بكل التقنيات والمهارات المرتبطة باستخدام الهاتف الشخصي من تصوير فوتوغرافي، وتسجيل مقاطع محتوى مرئي، وتمكين المتدربات من تلك الأدوات وتنمية وصقل مهاراتهن ليتمكن من إعداد محتوى مرئي يبرز الجهد الدعوي للواعظات ويسهم في إيصال رسالتهن لأكبر عدد من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بإقبال جميع المراحل العمرية، مع تعلم أساسيات التقديم التلفزيوني.



وقال إن الدورة تشمل برامج للتعريف بالتقنيات والمهارات التي ترتبط باستخدام الهاتف الشخصي للتصوير والفيديو بما يتماشى مع التحديث التقني لأجهزة المحمول، وكيفية الاستفادة المثلى من الوسائل المتعددة للتواصل الاجتماعي مثل: «التيك توك» و«الفيس بوك» و«الانستجرام» و«الواتس آب» وغيرها من الصفحات والمنصات والمواقع بفكر ابتكاري إبداعي مؤثر.



وحاضر في هذه الدورة نخبة متميزة من الإعلاميين والصحفيين ومخرجي البرامج التليفزيونية والقنوات الفضائية ومدربي المالتي ميديا.



وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التكريم على المتدربات، واللاتي أعربن عن عميق امتنانهن وشكرهن للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لما يوليه من اهتمام ورعاية كبيرة للواعظات، وما يبذله من جهود مخلصة للنهوض بالدعوة والدعاة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.