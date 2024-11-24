فرحان الشمري



يعقد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري غدا الإثنين اجتماعا موسعا في محافظة الفروانية مع المحافظين الستة، وذلك لمناقشة الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية التابعة للبلدية وإيجاد آليات لتذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الاجتماع سيركز على قطاع البلدية نظرا لأهميته وارتباطه بتطوير آلية العمل وتسريع الإجراءات وتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات الست التي تحتاج إلى تفعيل.



وذكرت أن الاجتماع سيكون ثمرة للمراسلات التي تمت بين الوزير والمحافظين، خصوصا أن الوزير ومنذ توليه زمام الأمور في البلدية حرص على اتخاذ ما يلزم من خطوات وقرارات لتنفيذ المشاريع التنموية التي ظلت تراوح مكانها.



ولم تستبعد المصادر طرح ملفات أخرى على طاولة الاجتماع لا تقل أهمية مثل رفع مستوى النظافة في المحافظات الست، لاسيما أن التوسع العمراني فرض ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين قطاعات البلدية والجهات الأخرى المعنية بملف النظافة وأهمية استخدام التقنية الحديثة في التعامل مع هذا الملف.